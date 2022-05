Assegno congedo matrimoniale: online la nuova domanda Inps (Di lunedì 23 maggio 2022) Disponibile da oggi 23 maggio la procedura online per l’inoltro della domanda di Assegno per congedo matrimoniale a pagamento diretto Inps. Può essere richiesto in caso di matrimonio o unione civile, entro un anno dall’evento. Il nuovo servizio di domanda online si trova all’interno dell’Hub delle prestazioni non pensionistiche, la piattaforma Inps che consente a cittadine e cittadini di richiedere e presentare istanze online per sussidi e prestazioni che non rientrano nel novero delle prestazioni pensionistiche. A comunicarlo lo stesso Istituto con una nota stampa e un messaggio ad hoc (Messaggio n° 2147 del 22-05-2022), pubblicato sul portale web. In breve di cosa si tratta quando parliamo di Assegno ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 23 maggio 2022) Disponibile da oggi 23 maggio la proceduraper l’inoltro delladipera pagamento diretto. Può essere richiesto in caso di matrimonio o unione civile, entro un anno dall’evento. Il nuovo servizio disi trova all’interno dell’Hub delle prestazioni non pensionistiche, la piattaformache consente a cittadine e cittadini di richiedere e presentare istanzeper sussidi e prestazioni che non rientrano nel novero delle prestazioni pensionistiche. A comunicarlo lo stesso Istituto con una nota stampa e un messaggio ad hoc (Messaggio n° 2147 del 22-05-2022), pubblicato sul portale web. In breve di cosa si tratta quando parliamo di...

