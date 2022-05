Asl Taranto, condanna in appello: risarcimento da un milione 250mila euro complessivi a congiunti di una defunta La 77enne morì nel 2014 al "Santissima Annunziata" tre giorni dopo la terza operazione (Di lunedì 23 maggio 2022) Di seguito lo stralcio del comunicato: dopo due gradi di giudizio, la famiglia di una signora di 77 anni, deceduta all’Ospedale SS Annunziata di Taranto ha ottenuto giustizia e l’integrale risarcimento dei danni patiti. I familiari della vittima sono stati assistiti da Giesse risarcimento Danni, primario gruppo in Italia specializzato nel risarcimento dei danni da responsabilità medica, che li ha accompagnati, con il contributo dei suoi legali fiduciari, lungo tutto il complesso iter giudiziario. Il Tribunale di Taranto ha, dapprima, condannato l’Asl di Taranto a risarcire i danni sofferti dai figli della donna mentre, successivamente, la Corte d’appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, ha ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 23 maggio 2022) Di seguito lo stralcio del comunicato:due gradi di giudizio, la famiglia di una signora di 77 anni, deceduta all’Ospedale SSdiha ottenuto giustizia e l’integraledei danni patiti. I familiari della vittima sono stati assistiti da GiesseDanni, primario gruppo in Italia specializzato neldei danni da responsabilità medica, che li ha accompagnati, con il contributo dei suoi legali fiduciari, lungo tutto il complesso iter giudiziario. Il Tribunale diha, dapprima,to l’Asl dia risarcire i danni sofferti dai figli della donna mentre, successivamente, la Corte d’di Lecce, Sezione Distaccata di, ha ...

