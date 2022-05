Advertising

SkySport : NATURALMENTE 'Calciomercato - L'Originale' ? Dal 6 giugno alle 23.00 Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio ?… - ale_taia : RT @J__kcaj: Twitter calcio under calciomercato - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Calciomercato Juventus, Di Maria: “Volevo restare al Psg, ma…” - lo_scafo : RT @J__kcaj: Twitter calcio under calciomercato - Mediagol : VIDEO Calciomercato Juventus, Di Maria: “Volevo restare al Psg, ma…” -

Di Maria sempre più vicino alla Juve: e lui sorride al pensiero quando gli viene chiesto della Vecchia Signora Angel Di Maria potrebbe essere il primo colpo della Juve in vista del prossimo anno. L'...14': ancora un controllosul raddoppio dell'Hellas con Lasagna, per posizione dubbia di Simeone nell'azione. Rete convalidata.(www.parmacalcio1913.com) – Gara di Ritorno delle Semifinali dei Play Off del Campionato Primavera 2, sul campo centrale in erba naturale del Settore Giovanile al Centro Sportivo di Collecchio e in di ...Lazio-Verona, tra i 60mila che hanno riempito l'Olimpico alcuni 'tifosi' si sono resi protagonisti di un brutto episodio ...