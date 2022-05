Vaiolo delle scimme, l’Oms: «92 casi confermati in 12 Paesi: la situazione si evolve, attesi altri contagi» (Di domenica 22 maggio 2022) L’Organizzazione mondiale della Sanità ha riferito che sono 92 i casi confermati di Vaiolo delle scimmie e 28 quelli sospetti in 12 Stati in cui la malattia non è endemica. I Paesi coinvolti sono Italia, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti. Secondo quanto si apprende dall’Oms, i contagi avvenuti non avrebbero connessione con viaggi avvenuti nelle aree in cui la malattia è endemica. I Paesi in cui il Vaiolo delle scimmie è invece endemico sono principalmente africani: Benin, Camerun, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Gabon, Ghana (con casi confermati solo negli animali), Costa d’Avorio, ... Leggi su open.online (Di domenica 22 maggio 2022) L’Organizzazione mondiale della Sanità ha riferito che sono 92 idiscimmie e 28 quelli sospetti in 12 Stati in cui la malattia non è endemica. Icoinvolti sono Italia, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti. Secondo quanto si apprende dal, iavvenuti non avrebbero connessione con viaggi avvenuti nelle aree in cui la malattia è endemica. Iin cui ilscimmie è invece endemico sono principalmente africani: Benin, Camerun, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Gabon, Ghana (consolo negli animali), Costa d’Avorio, ...

