Ucraina, messa nel seminterrato di una chiesa durante i bombardamenti (Di domenica 22 maggio 2022) Nel mezzo del rumore dei bombardamenti russi nella vicina citta' di Severodonetsk, sul fronte orientale dell'Ucraina, i credenti della chiesa ortodossa a Lysychansk assistono a una messa nei ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 22 maggio 2022) Nel mezzo del rumore deirussi nella vicina citta' di Severodonetsk, sul fronte orientale dell', i credenti dellaortodossa a Lysychansk assistono a unanei ...

Advertising

vitopetrocelli : “Il 31 marzo un solo senatore M5S votò contro l'invio delle armi all'Ucraina, Vito Petrocelli. Grazie soprattutto a… - L_Economia : Ci si è messa anche la siccità. Dopo la guerra in Ucraina che ha di fatto bloccato l’import di grano dall’Est, la p… - TommyBrain : OltreLaLinea:Guerra ucraina: e se la Nato, in futuro, venisse messa in dubbio? - IacobellisT : OltreLaLinea:Guerra ucraina: e se la Nato, in futuro, venisse messa in dubbio? - Giallo585 : @Italiantifa @ItalyMFA La bandiera dell’Ucraina l’hanno messa nel testo, credo quindi che sappiano quale sia. Gli… -