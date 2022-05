Tentato omicidio a Torvaianica: litigano per un parcheggio, 47enne accoltellato alla gola. E’ in fin di vita (Di domenica 22 maggio 2022) Dramma questa mattina intorno alle 8.00 a Torvaianica dove un uomo è stato accoltellato alla gola dopo una lita scoppiata per futili motivi legati alla viabilità. Ad un certo punto uno dei due litiganti ha ferito con un’arma da taglio il rivale riducendolo in fin di vita. La vittima è stata portata in eliambulanza al San Camillo dove è giunto in gravissime condizioni. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 22 maggio 2022) Dramma questa mattina intorno alle 8.00 adove un uomo è statodopo una lita scoppiata per futili motivi legativiabilità. Ad un certo punto uno dei due litiganti ha ferito con un’arma da taglio il rivale riducendolo in fin di. La vittima è stata portata in eliambulanza al San Camillo dove è giunto in gravissime condizioni. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

