Si sono detti sì a 90 giorni per innamorarsi: Juliana e Michael sono ancora una coppia? Notizia clamorosa (Di domenica 22 maggio 2022) Juliana e Michael si sono detti sì davanti alle telecamere di 90 giorni per innamorarsi, ma oggi sono ancora una coppia? Notizia clamorosa. Quante coppie si sono alternate a 90 giorni per innamorarsi nel corso delle sue edizioni? Tantissime! Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di Chantel e Pedro oppure di Larissa e Colt. I L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 22 maggio 2022)sisì davanti alle telecamere di 90per, ma oggiuna. Quante coppie sialternate a 90pernel corso delle sue edizioni? Tantissime! Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di Chantel e Pedro oppure di Larissa e Colt. I L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

eugeniO__O : Il non sapere cosa si sono detti sotto la capanna rimarrà una di quelle cose che mi manderanno per sempre in bestia #jeru - michelagiacco : RT @amorosoal: E oltre mezzo miliardo di streams ?? Visto che non sono stati detti ecco i numeri di queen @AmorosoOF #Rilive #radioitaliali… - Armando43916959 : Cont3)non entro nell' argomento complesso! Aggiungo che detti 'errori' sono difficili da 'studiare'e soprattutto da… - occhio_notizie : Telefonata tra #Zelensky e #Draghi, ecco cosa si sono detti: - SILVIALUCISANO : ECCO CHI ERANO E SONO I COSI' DETTI 'EROI'' !!!!!!! SIBERIA A VITA!!!!!!!!!!! -