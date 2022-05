Sempre decisivo negli scontri diretti: rivedi il meglio di Giroud (Di domenica 22 maggio 2022) Guarda i gol realizzati da Olivier Giroud con la maglia del Milan nella stagione 2021 - 22. L'attaccante francese, al suo primo anno in rossonero, è risultato determinante per la vittoria dello ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 22 maggio 2022) Guarda i gol realizzati da Oliviercon la maglia del Milan nella stagione 2021 - 22. L'attaccante francese, al suo primo anno in rossonero, è risultato determinante per la vittoria dello ...

Advertising

IlBona : RT @IMBili_: Perisic che si fa male e lancia il contropiede di culo. Decisivo sempre. Ivan ?? - mikypocho000 : @sscnapoli @acmilan Questi in 2 anni dalle macerie al titolo, noi dopo 15 anni stiamo sempre li, senza mai fare uno… - Valentina_VB_ : @TristeMietitore Io lo sostengo sempre, il rapporto prezzo/offerta è decisivo per una decisione. Se costa tanto mi… - 1926_cri : Giocatori come Giroud durante l'anno possono anche non fare sempre bene e venire criticati, ma nel momento decisivo… - 1926_cri : @andserret @MrOnadde Sono giocatori che durante l'anno possono anche non fare sempre bene e venire criticati ma nel… -