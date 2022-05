Salernitana-Udinese | le formazioni ufficiali

(Di domenica 22 maggio 2022) Riportiamo ledi, gara valevole per la 38a e ultima giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Daniele Orsato della sezione di Schio, coadiuvato dagli assistenti Vivenzi e Ranghetti, e dal quarto uomo Sacchi. VAR e AVAR saranno rispettivamente Mazzoleni e Dionisi. Calcio d’inizio alle 21:00 allo Stadio Arechi di Salerno. Un finale di campionato tutto da vivere questa sera per la lotta alla salvezza. Dopo gli ultimi verdetti che hanno riguardato lo Scudetto e la qualificazione ad Europa e Conference League,e Cagliari si giocano l’ultimo posto disponibile per rimanere nella massima serie. Impegnati rispettivamente controe Venezia, le due contendenti daranno il massimo per raggiungere questo obiettivo. Un obiettivo ...

Da una parte Venezia - Cagliari, dall'altracon la squadra di Nicola che prova a completare quella che sarebbe una vera e propria impresa . Quasi sempre in fondo alla classifica ...Non è stato però tutto facile da lì in poi, il Milan qualche chance l'ha sciupata, anche malamente, pareggiando con, Toro e Bologna , consentendo così all'Inter di riportarsi al ...Tutto pronto per la sfida decisiva tra Salernitana e Udinese: Nicola punta su Bonazzoli per ottenere una miracolosa salvezza ...Agostini schiera il 3-5-2 per cercare la vittoria della speranza al Penzo, in attesa di sapere se l’Udinese riuscirà a fermare o meno, la Salernitana Sarà retrocessione o ancora Serie A per il ...