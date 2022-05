Psg | Mbappé in conferenza stampa spiegherà motivi rinnovo con i parigini

Leggi su sportface

(Di domenica 22 maggio 2022) È l’evento che ha scosso il mondo del calcio non solo europeo ma anche mondiale. Kylian, che fino a poche settimane fa sembrava ad un passo dal trasferimento al Real Madrid, ha rinnovato fino al 2025 con il Psg a cifre chiaramente astronomiche. Il giocatore francese, che finora non ha ancora parlato, se non uno scarno comunicato, lo farà in unalunedì alle ore 15:00, come annunciato dal club della capitale. A rispondere alle domande dei giornalisti sarà presente anche il presidente Nasser Al-Khelaïfi. SportFace.