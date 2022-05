Oggi 22 maggio, Santa Rita da Cascia | È invocata per le situazioni impossibili (Di domenica 22 maggio 2022) A lei i fedeli si rivolgono per chiedere aiuto nelle cause davvero impossibili, ha sopportato, con pazienza, suo marito, un uomo violento, riconciliandolo con Dio. Alla sua morte e a quella dei figli, decide di donare la sua vita a Gesù entrando in convento. Appartiene all’ordine di Sant’Agostino. La sua vita in convento è stata segno di L'articolo Oggi 22 maggio, Santa Rita da Cascia È invocata per le situazioni impossibili proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 22 maggio 2022) A lei i fedeli si rivolgono per chiedere aiuto nelle cause davvero, ha sopportato, con pazienza, suo marito, un uomo violento, riconciliandolo con Dio. Alla sua morte e a quella dei figli, decide di donare la sua vita a Gesù entrando in convento. Appartiene all’ordine di Sant’Agostino. La sua vita in convento è stata segno di L'articolo22daper leproviene da La Luce di Maria.

Advertising

Quirinale : #Mattarella: Sono trascorsi 10 anni dalla prima forte scossa di #terremoto del 20 maggio in #Emilia e dai giorni dr… - CremoniniCesare : Il 22 maggio 2012 usciva l’album “La teoria dei colori”. Il comico, La nuova stella di Broadway, Una come te, I lov… - Federvolley : Il presidente @GiuseManfredi ha fatto visita oggi alla nazionale maschile????, in raduno fino al 27 maggio a… - Gabriel90719266 : RT @laragazzacarla_: Anche oggi ricordiamo che il più grande massacro di cristiani mai avvenuto in Africa è stato perpetrato dalle truppe f… - bergamen : RT @laragazzacarla_: Anche oggi ricordiamo che il più grande massacro di cristiani mai avvenuto in Africa è stato perpetrato dalle truppe f… -