Advertising

AlfredoPedulla : #Zielinski e il #Napoli rifletteranno sul futuro. In caso di addio, occhio anche al #Tottenham: #Conte lo avrebbe v… - zazoomblog : Giuntoli ufficializza un altro addio: lascia il Napoli dopo la partita con lo Spezia - #Giuntoli #ufficializza… - calciatorisocia : ??#Ospina, addio Napoli: super colpo a zero, passa alla rivale - Fioredicampo6 : I miei suoceri festeggeranno il loro 50° anniversario di matrimonio il 10 agosto ore 11 Napoli centro Addio?? - sportli26181512 : Napoli, addio a Giorgio Vitali: il ds che sfiorò l'ingaggio di Paolo #Rossi: L'esperto dirigente è morto a 83 anni.… -

Corriere dello Sport

Il mondo del calcio piange la scomparsa di uno dei decani della professione di direttore sportivo. È infatti venuto a mancare nella notte di domenica Giorgio Vitali , tra i più apprezzati uomini - ...In ottica futura, è stato comunque proposto, per il reparto offensivo, Federico Bernardeschi, che diràalla Juventus. Ma, al momento, in casail nome del classe 1994 non scalda ... Napoli, addio a Giorgio Vitali: il ds che sfiorò l'ingaggio di Paolo Rossi L'attaccante azzurro ai microfoni di Dazn in occasione della partita contro lo Spezia: “Contenti per la Champions League” ...... Napoli – Il Napoli, ormai certo del terzo posto in classifica, ha già iniziato a riflettere in vista della prossima sessione del mercato. In estate la rosa andrà incontro ad una vera e propria ...