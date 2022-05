Merano | studenti e Cgil dopo l’incidente a un 17enne in alternanza scuola-lavoro | “Ora scioperi e mobilitazioni | il sistema è malato”

(Di domenica 22 maggio 2022) Stanno migliorando le condizioni delstudente, di origini albanesi, rimasto gravemente ustionato in una carrozzeria didove è stato raggiunto da un ritorno di fiamma mentre stava pulendo un forno. È comunque ancora ricoverato nel centro grandi ustionati dell’ospedale di Murnau, in Baviera. Un cliente, che si trovava all’interno del capannone, è invece all’ospedale di Innsbruck, ma non è in pericolo di vita. Il ragazzo frequenta un istituto professionale died era impiegato nell’. Si scatenano così nuove polemiche sia sulla mancanza di sicurezza nei luoghi di, sia sulle tutele che dovrebbero essere garantite agli allievi che effettuano esperienze di addestramento al di fuori della. Gli ...

FiomGD : IL MANIFESTO > Scuola-lavoro: un altro dramma, ustionato studente di 17 anni (FIOM-G.D): Se come collettività non… - marcodelucact60 : RT @LordPist65: 'È il terzo #incidente grave quest'anno, dopo le morti di Giuseppe Lenoci e Lorenzo Parelli. Allora c’era stata la solita l… - EndriShtraza : RT @ugs_ufficiale: Merano, studente di 17 anni ustionato durante un percorso di alternanza scuola-lavoro. È inaccettabile che dopo le morti… - frazljn : Il commento del Min. Bianchi è che bisogna applicare le leggi sulla sicurezza..le stesse che ci danno 3 morti al gi… - MoniShantiRani : RT @LordPist65: 'È il terzo #incidente grave quest'anno, dopo le morti di Giuseppe Lenoci e Lorenzo Parelli. Allora c’era stata la solita l… -

Come ricorda l'Unione degli, quello avvenuto aè il terzo incidente grave nel corso del 2022 durante l'alternanza scuola - lavoro. " Non staremo a guardare: seguiranno scioperi e ...... durante un percorso di alternanza scuola - lavoro in una carrozzeria a, è rimasto ... ci saranno scioperi e mobilitazioni studentesche in tutto il paese', ha annunciato l'Unione degli. ...Il diciassettenne è rimasto ustionato venerdì 20 maggio durante l'alternanza scuola-lavoro a causa di un ritorno di fiamma. L'unione degli studenti ricorda invece che quello di Merano è il terzo incid ...Una nuova tragedia durante un'attività di alternanza scuola-lavoro, che rimette sotto accusa questo sistema di apprendimento. Un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ustionato in un'officina a Mera ...