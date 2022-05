Mara Venier e Loredana Bertè di nuovo amiche come un tempo (Di domenica 22 maggio 2022) A volte un abbraccio vale più di mille parole e questo è il riferimento più adatto che possiamo trovare per parlarvi del rapporto tra Mara Venier e Loredana Bertè che, dopo un periodo di lontananza, finalmente si sono riconciliate. Due donne, prima che essere artiste talentuose, forti e intelligenti che a causa, forse, di un malinteso che nel tempo si è ingigantito si erano divise al punto da trasformarsi in un netto distacco. Oggi finalmente le due artiste si sono riconciliate e hanno messo da parte i vecchi rancori. Vi raccomandiamo... Cinque cose che non sapete su Loredana Bertè, maschera di Star in the Star Sul profilo Instagram di Mara Venier, una foto con il tenero ... Leggi su diredonna (Di domenica 22 maggio 2022) A volte un abbraccio vale più di mille parole e questo è il riferimento più adatto che possiamo trovare per parlarvi del rapporto trache, dopo un periodo di lontananza, finalmente si sono riconciliate. Due donne, prima che essere artiste talentuose, forti e intelligenti che a causa, forse, di un malinteso che nelsi è ingigantito si erano divise al punto da trasformarsi in un netto distacco. Oggi finalmente le due artiste si sono riconciliate e hanno messo da parte i vecchi rancori. Vi raccomandiamo... Cinque cose che non sapete su, maschera di Star in the Star Sul profilo Instagram di, una foto con il tenero ...

