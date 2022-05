Luciana Littizzetto, finalmente “ricongiunta” con l’amore della sua vita: non è solo uno! – FOTO (Di domenica 22 maggio 2022) La simpatica comica torinese, proprio nelle ultime ore, non ha potuto fare a meno di mostrare ai fan qualcosa di davvero particolare. Luciana Littizzetto è di certo un’attrice e una… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 22 maggio 2022) La simpatica comica torinese, proprio nelle ultime ore, non ha potuto fare a meno di mostrare ai fan qualcosa di davvero particolare.è di certo un’attrice e una… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Four__M : RT @Cinguetterai: Nello speciale per i 30 anni #DomenicaIn, in prima serata il 27 maggio, ci saranno Renzo Arbore, Ferzan Ozpetek, Alessia… - PortiusPaula : RT @Cinguetterai: Nello speciale per i 30 anni #DomenicaIn, in prima serata il 27 maggio, ci saranno Renzo Arbore, Ferzan Ozpetek, Alessia… - Alessandra_512 : RT @Cinguetterai: Nello speciale per i 30 anni #DomenicaIn, in prima serata il 27 maggio, ci saranno Renzo Arbore, Ferzan Ozpetek, Alessia… - Mura72Claudia : RT @Cinguetterai: Nello speciale per i 30 anni #DomenicaIn, in prima serata il 27 maggio, ci saranno Renzo Arbore, Ferzan Ozpetek, Alessia… - MariaGaetana1 : RT @Cinguetterai: Nello speciale per i 30 anni #DomenicaIn, in prima serata il 27 maggio, ci saranno Renzo Arbore, Ferzan Ozpetek, Alessia… -