“La ricottina costa di più” | i radical chic accusano la Brexit

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 22 maggio 2022) Zuppa di Porro. Il corsera fa dire a Z: non siamo pronti per il negoziato. Il resto dei giornali dice altro. Per Repubblica siamo addirittura ad una svolta. Socci difende il cav e soprattutto attacca tutti i filosovietici che oggi si scandalizzano per le posiziooni del Cav. Crosetto: il cavaliere sta inseguendo i sondaggi. Andiamo alle cose serie cioè quelle ridicole. La rep fa lo sgoop: domani la commissione europea dice faccaimo troppo deficit e il commentatore giuliano scrive:un tempo si oteva definire una bacchettata al governo, oggi è un assist. Sgop della Stampa: l’Inghilterra è nei guai poichè ladella Sofficiora 1,30 pound. Alpini passata una settimana e ancora una sola denuncia, perchè leggo sul corsera, a rimini c’è omertà e clima ostile per le donne. Referendum, senaldi e il silenzio assordante Vaco un tour che vale 200 ...