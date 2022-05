Isola 16, Alessandro Iannoni potrebbe non accettare il prolungamento del reality? L’indiscrezione (Di domenica 22 maggio 2022) Alessandro Iannoni è indubbiamente uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione de L’Isola dei Famosi. Entrato in coppia con mamma Carmen Di Pietro e conosciuto ai più come il “figlio di”, ben presto il naufrago ha conquistato tutti per il suo carattere e la sua spiccata personalità. Divertente, ironico, diretto, schietto, Alessandro è ormai diventato il beniamino del pubblico di Canale 5. Molti naviganti del web non hanno mai nascosto di fare il tifo per Iannoni per la finalissima che si terrà il prossimo 27 Giugno… se accettasse il prolungamento. Sembrerebbe infatti in bilico la permanenza di Alessandro nel reality. Secondo un’indiscrezione pubblicata dall’influencer Deianira Marzano sul suo profilo Instagram, il figlio della Di Pietro non ... Leggi su isaechia (Di domenica 22 maggio 2022)è indubbiamente uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione de L’dei Famosi. Entrato in coppia con mamma Carmen Di Pietro e conosciuto ai più come il “figlio di”, ben presto il naufrago ha conquistato tutti per il suo carattere e la sua spiccata personalità. Divertente, ironico, diretto, schietto,è ormai diventato il beniamino del pubblico di Canale 5. Molti naviganti del web non hanno mai nascosto di fare il tifo perper la finalissima che si terrà il prossimo 27 Giugno… se accettasse il. Sembrerebbe infatti in bilico la permanenza dinel. Secondo un’indiscrezione pubblicata dall’influencer Deianira Marzano sul suo profilo Instagram, il figlio della Di Pietro non ...

Advertising

IsaeChia : #Isola 16, Alessandro Iannoni potrebbe non accettare il prolungamento del reality? L’indiscrezione La finale è sta… - Doc11992 : @verrilloluca90 Se la giocheranno Alessandro e Nicolas... #isola - vilponti : Nicolas farà mangiare insieme a lui Alessandro Edoardo e Guendalina a prescindere ??#isola - StefaniaCarta13 : @RaiNews I figli di Manila Nazzaro e della figlia no del marito lorjzonamorisone dibmuzioacsibparlano guarda che co… - allegrimarco9 : RT @vilponti: Nicolas ha chiesto ad Alessandro di nominarlo per avere la soddisfazione di buttare fuori lui Mercedesz e ce l' ha fatta e qu… -