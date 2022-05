Inter, Inzaghi: 'Orgoglioso di quel che abbiamo fatto, nelle ultime 30 tre punti in più del Milan' (Di domenica 22 maggio 2022) Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato a Dazn dopo la vittoria inutile contro la Sampdoria: “Prevale l’orgoglio, va... Leggi su calciomercato (Di domenica 22 maggio 2022) Il tecnico dell'Simoneha parlato a Dazn dopo la vittoria inutile contro la Sampdoria: “Prevale l’orgoglio, va...

Advertising

Inter : Vigilia dell'ultima giornata di campionato #InterSampdoria: da Appiano Gentile in diretta la conferenza stampa di S… - Inter : ?? | DOPPIO CAMBIO 72'- Altri due cambi per mister Inzaghi ?? @23_Frog ?? @FelipaoCaicedo ?? @Stefandevrij ??… - riotta : Complimenti @acmilan e Mister Pioli per un titolo di Campioni d'Italia meritato con determinazione. Applausi @Inter… - TheKing75269663 : RT @massimozampini: Nella nostra stagione più nera, complimenti alle rivali! Bravo Milan, che rivince a sorpresa dopo 4000 giorni! E comu… - AndreArcticM : RT @corsaroll: L'@Inter vincerà lo Scudetto, con buona pace degli amici milanisti: ci penserà il @SassuoloUS (bestia nera dei rossoneri) a… -