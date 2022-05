I cinesi stanno pensando di clonare anche la luna | L’operazione ha uno scopo scientifico (Di domenica 22 maggio 2022) Pare che una superpotenza mondiale voglia costruire una luna artificiale per studiare a fondo le caratteristiche del nostro satellite naturale. Il piano è quello di organizzare un test per la prossima spedizione umana, da svolgere però sulla superficie terrestre. Per prepararsi alle missioni spaziali gli astronauti del passato hanno svolto test in laboratorio o in ambienti estremi. Come il deserto o l’Antartide. Ora invece si pensa a costruire una piccola luna ex novo. Chi vuole costruire una luna artificiale? (Pixabay) – www.curiosauro.itEcco chi vuole costruire una nuova luna artificiale Le condizioni gravitazionali e magnetiche fra luna e Terra differiscono parecchio. Il primo ostacolo da superare per la costruzione di una seconda luna sulla Terra sarà quindi quello di ricreare uno ... Leggi su curiosauro (Di domenica 22 maggio 2022) Pare che una superpotenza mondiale voglia costruire unaartificiale per studiare a fondo le caratteristiche del nostro satellite naturale. Il piano è quello di organizzare un test per la prossima spedizione umana, da svolgere però sulla superficie terrestre. Per prepararsi alle missioni spaziali gli astronauti del passato hanno svolto test in laboratorio o in ambienti estremi. Come il deserto o l’Antartide. Ora invece si pensa a costruire una piccolaex novo. Chi vuole costruire unaartificiale? (Pixabay) – www.curiosauro.itEcco chi vuole costruire una nuovaartificiale Le condizioni gravitazionali e magnetiche frae Terra differiscono parecchio. Il primo ostacolo da superare per la costruzione di una secondasulla Terra sarà quindi quello di ricreare uno ...

Advertising

luigi_cassolini : @ClaudioVitali5 @fattoquotidiano @PaperFirst @marcotravaglio Putin vuole il Donbas e la costa. Il Donbas per il lit… - Pappagallorosa1 : @PanPanVittoria @Fabio_Galletti @MatteoF1989 @LeonardoGrilli1 @emmevilla Ma tu ritieni davvero che per la Russia di… - darthoctavius : Incredibile gli snack giapponesi/cinesi/coreani mi stanno letteralmente salvando perché sono le uniche cose che mangio - MarinoSumo : @busettodavide Busello ????, intanto i tuoi amici cinesi stanno militarizzando il confine con il ladakh per aggredire l'India. - apavo75 : RT @dariodangelo91: @matteorenzi #Renzi: 'Ci vuole anche l'iniziativa diplomatica: la stanno facendo Erdogan, i cinesi, aveva iniziato Isra… -