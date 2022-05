Giro d’Italia, la tappa di Cogne va a Ciccone: erede di Nibali? (Di domenica 22 maggio 2022) Il ciclismo italiano è alla ricerca di un erede del 37enne Vincenzo Nibali, che ha annunciato il suo ritiro a fine anno. Giulio Ciccone, dieci anni di meno e fresco vincitore della 15esima tappa del Giro d’Italia Rivarolo Canavese – Cogne, non si sottrae alla questione dalla sala stampa all’arrivo del tappone alpino. “Il paragone con Nibali – ha detto l’abruzzese della Trek Segafredo – è forte, è tanto, siamo due corridori completamente diversi, sia di caratteristiche sia di mentalità, di tutto. Poi è una responsabilità grande perché lui quello che poteva vincere l’ha vinto”, quindi essere rapportato “a un campione è sempre una responsabilità grande”. “Per quanto riguarda la parte mia – ha aggiunto Ciccone – potenzialmente ero convinto ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 22 maggio 2022) Il ciclismo italiano è alla ricerca di undel 37enne Vincenzo, che ha annunciato il suo ritiro a fine anno. Giulio, dieci anni di meno e fresco vincitore della 15esimadelRivarolo Canavese –, non si sottrae alla questione dalla sala stampa all’arrivo del tappone alpino. “Il paragone con– ha detto l’abruzzese della Trek Segafredo – è forte, è tanto, siamo due corridori completamente diversi, sia di caratteristiche sia di mentalità, di tutto. Poi è una responsabilità grande perché lui quello che poteva vincere l’ha vinto”, quindi essere rapportato “a un campione è sempre una responsabilità grande”. “Per quanto riguarda la parte mia – ha aggiunto– potenzialmente ero convinto ...

giroditalia : ?? Yet another prestigious name has abandoned the race. It is @tom_dumoulin, winner of Giro d’Italia back in 2017.… - giroditalia : Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - ItaliaTeam_it : CICCONE! ????? Nella 15ª tappa del Giro d’Italia Rivarolo Canavese-Cogne trionfo di Giulio Ciccone! ?? #ItaliaTeam… - alescavanna : RT @stefanorizzato: Grazie @giuliocicco1 e grazie a tutti, che bello chiudere questa lunga frenetica pazza settimana così #giro105 https:/… - stefano_pettini : Giro d'Italia 2022: Ordine di arrivo Ciclisti Eritrei tappa per tappa -