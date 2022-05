F1 GP Spagna Barcellona 2022, gara oggi in tv: canale, orario e diretta streaming (Di domenica 22 maggio 2022) La gara del Gran Premio di Spagna 2022 a Barcellona sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. All’indomani delle qualifiche che hanno stabilito la griglia di partenza, a Montmelò è tempo di assistere all’appuntamento più atteso, quello con la gara. Nuovo duello tra la Ferrari e la Red Bull in questo sesto GP stagionale, chi vincerà? Si parte alle ore 15 di domenica 22 maggio e la diretta tv, come di consueto, sarà visibile su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno. streaming per gli abbonati su Sky Go, ma è prevista anche la diretta in chiaro su TV8 (canale 8 del telecomando), con streaming gratis ... Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) Ladel Gran Premio disarà visibilein tv: ecco le informazioni su. All’indomani delle qualifiche che hanno stabilito la griglia di partenza, a Montmelò è tempo di assistere all’appuntamento più atteso, quello con la. Nuovo duello tra la Ferrari e la Red Bull in questo sesto GP stagionale, chi vincerà? Si parte alle ore 15 di domenica 22 maggio e latv, come di consueto, sarà visibile su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno.per gli abbonati su Sky Go, ma è prevista anche lain chiaro su TV8 (8 del telecomando), congratis ...

