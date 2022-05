Covid, i dati: altri 17.744 nuovi contagi e 34 vittime. Tasso di positività all’11% e terapie intensive sotto quota 300 (Di domenica 22 maggio 2022) Sono 17.744 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 23.976. Le vittime sono invece 34 rispetto alle 91 di ieri. Sono 850.596 le persone attualmente positive al Covid, 6.273 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 17.247.552 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 165.952. I dimessi e i guariti sono 16.231.004, con un incremento di 24.528 rispetto a ieri. Sono 160.995 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 231.931. Il Tasso di positività è all’11%, in aumento rispetto al 10,3% di ieri. Sono 292 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, nove ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) Sono 17.744 idaregistrati nelle ultime 24 ore, secondo idel ministero della Salute. Ieri erano stati 23.976. Lesono invece 34 rispetto alle 91 di ieri. Sono 850.596 le persone attualmente positive al, 6.273 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 17.247.552 gli italianiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 165.952. I dimessi e i guariti sono 16.231.004, con un incremento di 24.528 rispetto a ieri. Sono 160.995 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 231.931. Ildi, in aumento rispetto al 10,3% di ieri. Sono 292 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, nove ...

