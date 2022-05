Chi è davvero Giovanni Floris Bomba di Giletti | poche ma pesantissime parole | un caso a La7

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 22 maggio 2022) Un Massimoa tutto campo, matutto, senza eccezioni, quello che si confessa e si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera. Mister Non è l'Arena ripercorre la sua intera vita, a partire dal difficile rapporto con i fratelli. Dunque si sbottona sui suoi amori, spiega che la madre fu molto legata ad Antonella Clerici, per esempio. Poi, ovviamente, la televisione.ribadisce che avrà stima eterna per Urbano Cairo, il suo editore a La7, pur non sapendo se resterà su quella rete per sempre. E, come sempre, dice la sua senza troppi peli sulla lingua su colleghi e figure televisive. Mario Orfeo? "Mi auguro di non incrociarlo di più", per esempio. Dunque spiega che, a suo giudizio, i giornalisti non dovrebbero avere un agente, e infatti lui non lo ha. Ma la risposta ...