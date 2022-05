Calciomercato Napoli: ADL tra Berardi e Bernardeschi come nuovo Insigne (Di domenica 22 maggio 2022) . Le ultime sui movimenti in casa azzurra Secondo il Corriere dello Sport il Napoli starebbe pensando di acquistare un altro esterno offensivo oltre a Kvaratskhelia per sopperire alla partenza di Insigne. Piace Berardi, è il profilo ideale per caratteristiche e numeri (15 gol e 17 assist in campionato), potrebbe lasciare il Sassuolo e sarebbe felice di giocare per la prima volta in Champions League. Può diventare un’opportunità Bernardeschi che si svincolerà dalla Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 maggio 2022) . Le ultime sui movimenti in casa azzurra Secondo il Corriere dello Sport ilstarebbe pensando di acquistare un altro esterno offensivo oltre a Kvaratskhelia per sopperire alla partenza di. Piace, è il profilo ideale per caratteristiche e numeri (15 gol e 17 assist in campionato), potrebbe lasciare il Sassuolo e sarebbe felice di giocare per la prima volta in Champions League. Può diventare un’opportunitàche si svincolerà dalla Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : #calciomercato. Mkhitaryan mette Roma e Inter in attesa. E Zielinski attende segnali da Spalletti. La Borsa di Pedu… - claudioruss : La pista #Hickey-#Napoli è da ritenersi decisamente in salita, c'è da registrare il forte inserimento dell'#Arsenal… - cn1926it : #Olivera, il #Napoli non è disposto a pagare la clausola: pronte due alternative - sscalcionapoli1 : CdS – Ospina, più Real Madrid che Napoli: rinnovo lontano, si va verso l’addio - cn1926it : #Calciomercato #Napoli, #Osimhen e #Petagna in bilico: pronti 5 nomi per sostituirli -

Calciomercato Napoli: ADL tra Berardi e Bernardeschi come nuovo Insigne Calciomercato Napoli: ADL tra Berardi e Bernardeschi come nuovo Insigne. Le ultime sui movimenti in casa azzurra Secondo il Corriere dello Sport il Napoli starebbe pensando di acquistare un altro ... Calciomercato Napoli, per Ospina è sempre più Real Madrid NAPOLI - L' ultima di Insigne , Ghoulam e Malcuit : addii annunciati, certificati. Ma mica soltanto questo: Spezia - Napoli, epilogo del campionato e della stagione tinta d'azzurro, dovrebbe rappresentare anche la partita del commiato di David Ospina , portiere e leader indicato da Spalletti tra gli uomini da ... Corriere dello Sport GAZZETTA - Il Napoli ha offerto un milione a Mertens: la reazione di Dries L'attaccante del Napoli, Dries Mertens, non ha ancora trovato una intesa per il rinnovo del suo contratto con il sodalizio campano. Calciomercato Milan, Pioli sorride: in arrivo l’attaccante brasiliano Aspettando la gara di oggi, dove il Milan potrebbe coronare oggi il suo sogno, vincendo il suo 19 scudetto, Maldini e Massara pensano però anche al mercato visto che la rosa del Milan dovrà essere rin ... : ADL tra Berardi e Bernardeschi come nuovo Insigne. Le ultime sui movimenti in casa azzurra Secondo il Corriere dello Sport ilstarebbe pensando di acquistare un altro ...- L' ultima di Insigne , Ghoulam e Malcuit : addii annunciati, certificati. Ma mica soltanto questo: Spezia -, epilogo del campionato e della stagione tinta d'azzurro, dovrebbe rappresentare anche la partita del commiato di David Ospina , portiere e leader indicato da Spalletti tra gli uomini da ... Calciomercato Napoli, la sorpresa si chiama Berardi! L'attaccante del Napoli, Dries Mertens, non ha ancora trovato una intesa per il rinnovo del suo contratto con il sodalizio campano.Aspettando la gara di oggi, dove il Milan potrebbe coronare oggi il suo sogno, vincendo il suo 19 scudetto, Maldini e Massara pensano però anche al mercato visto che la rosa del Milan dovrà essere rin ...