Vieri | “Leao e Lautaro uomini copertina di Milan e Inter”

Advertising

diavolisempre : Ma basts con sta storia su leao . Ma quale cazzo di giocatore noon sbaglia nemmeno una gara. Leao deee passare come… - PianetaMilan : .@vieri_bobo al @Corriere: '@RafaeLeao7 e Lautaro uomini copertina di @acmilan e Inter' - #ACMilan #Milan… - tonydc6 : RT @MilanNewsit: Vieri: 'Il segreto del Milan è il gruppo. Leao? Se diventa continuo...' - sportli26181512 : Vieri: 'Il segreto del Milan è il gruppo. Leao? Se diventa continuo...': L'ex attaccante della nazionale, con una b… - MilanNewsit : Vieri: 'Il segreto del Milan è il gruppo. Leao? Se diventa continuo...' -

Christian, ex attaccante tra le altre di Inter, Juventus, Milan e Atletico Madrid, al ... UOMO MILAN - '. Talento enorme, e se diventa più continuo non ha confini...'. UOMO INTER - 'Lautaro. ......torneo bellissimo sotto molti punti di vista e in tutte le zone della classifica - dice Bobo-... Uomo copertina del Milan ". Talento enorme, e se diventa più continuo non ha confini...". ...Tacconi lascia la terapia intensiva: ora respira autonomamente del 21/05/2022 alle 11:30 Buone notizie per Stefano Tacconi: ha lasciato la terapia intensiva e ora respira autonomamente. Lo rende noto ...L'ex attaccante della nazionale, con una breve parentesi anche al Milan, Christian Vieri, è stato intervistato dal Corriere della Sera oggi in edicola e ha parlato ...