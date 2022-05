Verissimo ospiti sabato 21 maggio e domenica 22 maggio 2022 | oggi pomeriggio il ricordo di Michele Merlo

Advertising

SerieTvserie : Verissimo: ospiti puntata 21 maggio 2022, diretta e replica - Chicomesol : RT @AnnaMancini81: Verissimo 21 maggio, gli ospiti: in studio tutti i finalisti di Amici - ParliamoDiNews : A Verissimo ospiti Marcell Jacobs e i protagonisti di Amici | MondoTV 24 #anticipazioni #verissimo @verissimotv… - MondoTV241 : A Verissimo ospiti Marcell Jacobs e i protagonisti di Amici #verissimo #anticipazioni - zazoomblog : Verissimo anticipazioni 21 maggio 2022: tutti gli ospiti di Silvia Toffanin - #Verissimo #anticipazioni #maggio -

Invece, domenica 22 maggio, alle ore 16.30, nuovo appuntamento con "le storie ", le interviste più emozionanti realizzate da Silvia Toffanin ., anticipazioni del 21 Maggio: tutti gli, racconto emozionante in studio Di puntate imperdibili dice ne sono state in queste settimane, ma come questa che andrà in onda ..."L’esperienza della guerra dovrebbe solo servire a farci capire che non possiamo più permettercela", ha detto intervenendo nel dibattito la vedova di Strada Simonetta Gola presente tra gli ospiti. È ...Il campione olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020, Marcell Jacobs, da poco premiato con il nostro Telegatto, insieme alla sua mamma Viviana, per la loro prima intervista insieme, saranno nello studio di ...