Ultime Notizie – Gas Russia | da oggi stop forniture a Finlandia

(Di sabato 21 maggio 2022) Interrotte daledi gas dallaalla. Questa la decisione di Gazprom Export, si legge in una nota di ieri, “ha informato la società energetica finlandese Gasum che ledi gas naturale allanell’ambito del contratto di fornitura di Gasum saranno interrotte sabato alle 7”. Gasum, si legge nella nota, “fornirà gas naturale ai propri clienti da altre fonti attraverso il gasdotto Balticconnector. Le stazioni di rifornimento di gas di Gasum nell’area della rete del gas continueranno a funzionare normalmente”. “È altamente deplorevole che ledi gas naturale nell’ambito del nostro contratto di fornitura vengano ora interrotte. Tuttavia, ci siamo preparati con cura per questa situazione e a condizione che non ci siano ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - romatoday : 'Azovstal è caduta': gli ultimi combattenti sfilano davanti ai militari russi - IrisPezzali : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Azov pos… - ninotelia1 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Azov pos… - ParliamoDiNews : Ucraina ultime notizie. Via libera del Senato Usa ad aiuti per 40 miliardi - Il Sole 24 ORE #ucraina #ultime… -

di Francesco Battistini, Giusi Fasano, Marta Serafini Ledi sabato 21 maggio sulla guerra, in diretta: Mosca annuncia la cattura dell'Azovstal e la caduta di Mariupol • La guerra in Ucraina è arrivata all'87esimo giorno. • Borrell, alto ...RIFORMA PENSIONI 2022/ Quota 41 da finanziare con le pensioni d'oro () Per il ministero del Lavoro quest'intesa rappresenta un'opportunità importante e da non perdere partendo dal ...Per il Gallo un giro di campo "normale": non ha dato l'impressione di un addio. Ora Juric e società attendono la scelta definitiva ...Marsiglia-Strasburgo, gara valida per l'ultima giornata di Ligue 1 info partita, diretta tv, streaming gratis e probabili formazioni ...