Ucraina | Denisova | ' 232 bambini morti | 430 feriti durante conflitto'

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - Secondo il Registro unificato delle indagini preliminari, così come altre fonti che necessitano di conferma, dal 24 febbraio alle 8 di questa mattina 232 bambini sono morti e 430 sono stati feriti da quando la Federazione russa ha invaso l'Ucraina. Così scrive la commissaria parlamentare per i diritti umani, Ludmylla Denisova, sul suo canale Telegram. Il numero esatto dei minori non è tuttavia ancora stato stabilito a causa del fatto che le forze di occupazione stanno ancora combattendo attivamente nelle città Ucraina.

