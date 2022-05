Advertising

Nazione_Arezzo : Topo d'appartamento preso dalla polizia - Marco_chp1 : RT @ilgiornale: Il topo avrebbe aggredito l'anziana disabile poiché voleva ricavarsi una tana proprio nell'appartamento della donna https:/… - ilgiornale : Il topo avrebbe aggredito l'anziana disabile poiché voleva ricavarsi una tana proprio nell'appartamento della donna - IberaDomenico : @claudiocerasa Se il ladro è un topo di appartamento tira dritto e va a rubare dove rischia di meno. Se il ladro ti… - zazoomblog : Roma svegliata dai rumori fuori la porta dà l’allarme: arrestato topo d’appartamento - #svegliata #rumori #fuori… -

LA NAZIONE

... quando il sonno di un residente in zona "Villa Severi" veniva bruscamente interrotto da dei rumori provenienti dal giardino, riferibili verosimilmente alla presenza di alcuni "topi" d'. ...Non ha certo l'aria deldi biblioteca: adora sciare, anche fuoripista, e presto prende la ... Ha infatti ricavato un, in cui abita con i suoi amatissimi cani - prima il bassotto ... Topo d'appartamento preso dalla polizia Arezzo, 21 maggio 2022 - Era quasi l’una di notte, quando il sonno di un residente in zona “Villa Severi” veniva bruscamente interrotto da dei rumori provenienti dal giardino, riferibili verosimilment ...Il topo avrebbe aggredito l'anziana disabile poiché voleva ricavarsi una tana proprio nell'appartamento della donna ...