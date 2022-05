Tenta rapina in bazar cinese con ascia medievale | titolare reagisce | preso

(Di sabato 21 maggio 2022) Era già sorvegliato speciale quando i carabinieri lo hanno bloccato in un negozio in Via Turati a Napoli. L’uomo, 40 anni compiuti ieri, ha impugnato unda battagliae fatto irruzione in undi prodotti cinesi pretendendo l’incasso. Nonostante lo spavento, ilnon si è piegato e si è opposto. Anche il 40enne ha reagito e ne è nata una colluttazione. Una pattuglia di carabinieri della tenenza di Sant’Antimo era poco lontana ed è stata allertata da alcuni passanti. Quando i militari sono entrati nel negozio hanno disarmato il 40enne e lo hanno ammanettato. Il negoziante ha riportato lievi ferite. L’uomo è stato arrestato pere poi sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Terrore in centro: tenta rapina, donna reagisce ed i passanti lo bloccano a terra È accaduto a San Vitaliano, nella provincia di Napoli, dove i militari dell'Arma hanno arrestato un uomo di 45 anni per tentata estorsione ...