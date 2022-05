“Si poteva salvare” Michele Merlo, il padre rompe il silenzio: la verità da brividi (Di sabato 21 maggio 2022) Il padre di Michele Merlo fa una confessione profonda nel salotto della Toffanin. Ecco cosa è accaduto all’ex cantante di Amici padre di Michele Merlo – DonnaPress.itE’ passato quasi un anno da quando Michele Merlo, conosciuto in arte come Mike Bird ci ha lasciati. Ha partecipato ad Amici ma nonostante le sue doti non è mai riuscito a sfondare del tutto. In occasione di questo tragico anniversario, Silvia Toffanin ha intervistato suo padre. Il signor Domenico ha rilasciato un’intervista a Verissimo che è andata in onda sabato 21 maggio su Canale 5. Molto coraggiosamente ha parlato della perdita di suo figlio e rivela una triste verità che lascia tutti a bocca aperta. Sono dolci le parole che dedica a Mike ... Leggi su howtodofor (Di sabato 21 maggio 2022) Ildifa una confessione profonda nel salotto della Toffanin. Ecco cosa è accaduto all’ex cantante di Amicidi– DonnaPress.itE’ passato quasi un anno da quando, conosciuto in arte come Mike Bird ci ha lasciati. Ha partecipato ad Amici ma nonostante le sue doti non è mai riuscito a sfondare del tutto. In occasione di questo tragico anniversario, Silvia Toffanin ha intervistato suo. Il signor Domenico ha rilasciato un’intervista a Verissimo che è andata in onda sabato 21 maggio su Canale 5. Molto coraggiosamente ha parlato della perdita di suo figlio e rivela una tristeche lascia tutti a bocca aperta. Sono dolci le parole che dedica a Mike ...

