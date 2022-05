Sequestrato il pontone, due indagati dalla procura di Bari Tre morti e due dispersi per il rimorchiatore affondato al largo della Puglia (Di sabato 21 maggio 2022) Ieri il pontone è stato trasportato fino al porto di Bari. Ci sono due indagati, a vario titolo, per ipotesi di naufragio ed omicidio colposo. Tre morti e due dispersi in mare, entrambi pugliesi, per l’affondamento al largo della Puglia del rimorchiatore partito da Ancona alla volta di Durazzo. L'articolo Sequestrato il pontone, due indagati dalla procura di Bari <small class="subtitle">Tre morti e due dispersi per il rimorchiatore affondato al largo della Puglia</small> ... Leggi su noinotizie (Di sabato 21 maggio 2022) Ieri ilè stato trasportato fino al porto di. Ci sono due, a vario titolo, per ipotesi di naufragio ed omicidio colposo. Tree duein mare, entrambi pugliesi, per l’affondamento aldelpartito da Ancona alla volta di Durazzo. L'articoloil, duedi Tree dueper ilal ...

