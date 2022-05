Sanzioni, Mosca allunga la lista di americani e canadesi “indesiderati”: divieto di ingresso in Russia ora anche per Joe Biden (Di sabato 21 maggio 2022) Mosca risponde alle Sanzioni dell’Occidente: il ministero degli esteri russo ha pubblicato una lista di quasi mille cittadini americani che non potranno mettere piede sul suolo russo. Tra i 963 nominativi rientra anche quello del presidente USA Joe Biden. Un provvedimento che aggiorna la decisione presa lo scorso aprile, quando Mosca aveva reagito alle Sanzioni partite da Washington colpendo 398 membri del Congresso degli Stati Uniti, tra cui la speaker della Camera americana, Nancy Pelosi. Ritorsioni anche contro il Canada, dopo che lo scorso 24 marzo il Parlamento di Ottawa aveva approvato l’inserimento di tutti i membri della Duma nella lista delle persone sanzionate e bandite dal Paese: Mosca ha ... Leggi su open.online (Di sabato 21 maggio 2022)risponde alledell’Occidente: il ministero degli esteri russo ha pubblicato unadi quasi mille cittadiniche non potranno mettere piede sul suolo russo. Tra i 963 nominativi rientraquello del presidente USA Joe. Un provvedimento che aggiorna la decisione presa lo scorso aprile, quandoaveva reagito allepartite da Washington colpendo 398 membri del Congresso degli Stati Uniti, tra cui la speaker della Camera americana, Nancy Pelosi. Ritorsionicontro il Canada, dopo che lo scorso 24 marzo il Parlamento di Ottawa aveva approvato l’inserimento di tutti i membri della Duma nelladelle persone sanzionate e bandite dal Paese:ha ...

