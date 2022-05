Advertising

ilGiornale.it

Il disegnino ovviamente non vuol essere un trattato sociologico, ma una provocazione (in realtà negli ultimi anni, pensando a Donald Trump e Ocasio - Cortez negli Usa, o ae certi "dem" ...A settembre dell'anno scorso l'eurodeputata Francesca Donato ha lasciato la Lega didicendo di non potere "più stare in un partito che sostiene il governo Draghi": "c'è una ...(che lei... Salvini smaschera M5S e Pd: "Vogliono far cadere il governo" Ecco perché Matteo Salvini ha chiesto al Pd e al M5S di finirla con le provocazioni politiche e con i veti, richiamando al clima di unità per cui è nato l'esecutivo. "Sono preoccupato per due cose per ...(Adnkronos) - 3 Maggio 2022 “L'attuale centrodestra a due punte e mezzo, con Meloni e Salvini in prima linea e Berlusconi a supporto, è un'opzione ...