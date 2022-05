Roma | lascia la bimba di 5 anni in auto sotto al sole e va a fare la spesa | salvata da passanti e carabinieri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 21 maggio 2022) Ha chiuso la bambina in macchina ed è andato tranquillamente al supermercato ala. Non ha assolutamente pensato chere sua figlia, di appena 5, inildelle 13:30, in un giorno con 28 gradi potesse essere pericoloso. Leggi anche: A spasso o al mare invece che al lavoro: indagati 89 tra medici e infermieri dell’IFOchiusa inallarmati chiamano iChe lo fosse, e pure tanto, lo hanno invece capito inel vedere la piccola chiusa dentro la vettura. Il fatto è accaduto a, in via Gabrio Casati, all’altezza del civico 62, al Nuovo Salario, nel III Municipio. Nel vedere la bambina chiusa in ...