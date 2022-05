Roma, José Mourinho può lasciare? La situazione (Di sabato 21 maggio 2022) José Mourinho potrebbe lasciare la Roma? E' quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, che nel suo editoriale spiega: "Mourinho... Leggi su calciomercato (Di sabato 21 maggio 2022)potrebbela? E' quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, che nel suo editoriale spiega: "...

Advertising

OfficialASRoma : Spina dal primo minuto! ???? ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaVenezia ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ??… - LucaMou1927 : RT @AndrewMari1988: Il miracolo sportivo di Josè #Mourinho è avvenuto a Roma, ma non sulla sponda giallorossa. Sfruttando invidie e senso d… - AndrewMari1988 : Il miracolo sportivo di Josè #Mourinho è avvenuto a Roma, ma non sulla sponda giallorossa. Sfruttando invidie e sen… - FrankCo91030789 : José Mourinho, ipotesi di addio alla Roma - LaVenadeDeRossi : “La Famiglia è la cosa più importante che abbiamo” Portaci la Coppa Josè! Viva la Roma, viva i Romanisti #ASR -