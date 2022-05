Raffaella Fico, la rivelazione bollente dell’ex gieffina: “Va fatto tutti i giorni…” (Di sabato 21 maggio 2022) Raffaella Fico senza freni durante l’intervista alle Iene assieme al suo partner, l’imprenditore Piero Neri. Raffaella Fico è senza dubbio una delle showgirl più note al grande pubblico. Di recente l’abbiamo vista come concorrente al Grande Fratello VIP, ma anche nel programma Games of Games – Gioco Loco, andato in onda su Rai 2, e in Avanti un altro! Pure di sera su Canale 5. Oltre alla sua carriera artistica e televisiva, si conoscono molti dettagli anche sulla vita sentimentale di Raffaella Fico, che è stata fidanzata con l’ex attaccante di Inter e Milan, Mario Balotelli: dalla loro unione è nata Pia, che oggi ha 9 anni. In seguito, Raffaella Fico è stata legata sentimentalmente a Gianluca Tozzi, figlio del noto cantante ... Leggi su topicnews (Di sabato 21 maggio 2022)senza freni durante l’intervista alle Iene assieme al suo partner, l’imprenditore Piero Neri.è senza dubbio una delle showgirl più note al grande pubblico. Di recente l’abbiamo vista come concorrente al Grande Fratello VIP, ma anche nel programma Games of Games – Gioco Loco, andato in onda su Rai 2, e in Avanti un altro! Pure di sera su Canale 5. Oltre alla sua carriera artistica e televisiva, si conoscono molti dettagli anche sulla vita sentimentale di, che è stata fidanzata con l’ex attaccante di Inter e Milan, Mario Balotelli: dalla loro unione è nata Pia, che oggi ha 9 anni. In seguito,è stata legata sentimentalmente a Gianluca Tozzi, figlio del noto cantante ...

