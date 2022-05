Prato | cinese tenta omicidio con mannaia | bloccato col taser e arrestato

(Di sabato 21 maggio 2022) Unè stato ferito a colpi dida un connazionale in un appartamento nel centro storico, in via di Carraia L'articolo proviene da Firenze Post.

Arresto per tentato omicidio. Il 20 maggio 2022, alle ore 9.40 circa , la Polizia di Stato diha arrestato unper il reato di tentato omicidio di un connazionale commesso all'interno di un appartamento del centro cittadino. I fatti: due equipaggi della Squadra Volante sono ...Un uomoè stato ferito a colpi di mannaia ada un connazionale in un appartamento nel centro storico, in via di Carraia. L'uomo è ricoverato all'ospedale Santo Stefano dove è in condizioni gravi ... Nuovo ufficio multietnico Allo sportello si parla cinese La vicenda si è consumata all’interno di un appartamento dove i due uomini, entrambi di nazionalità cinese, si sono incontrati. In particolare un orientale di 60 anni si sarebbe recato nella casa per ...Aperto da Poste a Galciana dopo quello inaugurato nel 2015 al Macrolotto Zero. Sono dodici i dipendenti madrelingua capaci di parlare con i cittadini orientali ...