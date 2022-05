Paola Caruso | il gesto inaspettato dopo La Pupa e il Secchione Show

Leggi su biccy

(Di sabato 21 maggio 2022) Il percorso dia Lae ildi Barbara d’Urso è stato come un giro su una montagna russa. Inizialmente si è vista posticipare l’ingresso nel reality in seguito ad un attacco d’asma e poi è stata squalificata per aver alzato le mani contro un’altra concorrente. Nonostante tutto, però, ha sempre presenziato in studio in qualità di ‘concorrente eliminata’.squalificata da Laper aver picchiato Mila. Lei: “Lo rifarei altre mille volte!” https://t.co/WS9zPBck5R #laeil— BICCY.IT (@BITCHYFit) April 12, 2022 A quanto pare perònon ha instaurato nessun rapporto con gli altri concorrenti, dato che ...