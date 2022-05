(Di sabato 21 maggio 2022) Le truppe israeliane hanno sparato econ 11un diciasettenne. Il ragazzo è stato freddato durante unadelle forze armate nel campo di rifugiati diin Cisgiordania, lo stesso in cui lo scorso11 maggio è stata uccisa con un colpo alla testa la reporter di al Jazeera Shireen Abu Akleh. La vittima si chiamava Amjad al-Fayyed. Un altro 18enneè statoto e versa in gravi condizioni. Dall’inizio del 2022 sono stati uccisi 20 palestinesi. L’ingressoha provocato una sommossa degli abitanti. Le forze armate di Israele hanno affermato che i palestinesi hanno a loro volta sparato e lanciato bombe incendiarie contro di loro. “I soldati hanno quindi risposto con il fuoco ...

Advertising

MauroDelCorno : Nuova irruzione dell’esercito israeliano a Jenin, negli scontri ucciso con 11 colpi un 17enne palestinese… - serieAnews_com : ?????????????? #Chelsea, irruzione improvvisa per #Lewandowski. Un suo arrivo metterebbe in dubbio #Lukaku? -

Il Fatto Quotidiano

Poi con l'dei Cinque stelle al governo della città. Anche se saltare a conclusioni ... E' il segnale di una, definitiva, rinascita di Torino 'Devo ammettere che si avverte una certa ...... sapere che la loro lotta non è stata vana significa entrare in unafase. Questo è molto ... ' Nel 1981 i militari feceronella nostra casa, distruggendo tutto e arrestando me e mia ... Nuova irruzione dell’esercito israeliano a Jenin, negli scontri ucciso con 11 colpi un 17enne… (ANSA) - NAPOLI, 21 MAG - Ha impugnato un'ascia da battaglia medievale e fatto irruzione in un bazar di prodotti cinesi a Frattaminore, in provincia di Napoli, pretendendo l'incasso. Nonostante lo spa ...(ANSA) - ROMA, 21 MAG - La polizia antisommossa turca ha fatto irruzione durante l'Lgbtq Pride nell'università Bogazici di Istanbul, arrestando decine di studenti. Lo rende noto il servizio in turco d ...