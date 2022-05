Napoli, infortunio per Ounas in allenamento- Le ultime (Di sabato 21 maggio 2022) allenamento del Napoli a Castelvolturno in mattinata, Questo il report odierno: "La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente partita a campo ridotto. Chiusura con situazioni tattiche da calci piazzati. Ounas non si è allenato per un risentimento all'adduttore sinistro. Gli Azzurri scenderanno in campo domani al Picco di La Spezia alle ore 12.30 per l'ultima gara della stagione 2021-2022. Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 21 maggio 2022)dela Castelvolturno in mattinata, Questo il report odierno: "La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente partita a campo ridotto. Chiusura con situazioni tattiche da calci piazzati.non si è allenato per un risentimento all'adduttore sinistro. Gli Azzurri scenderanno in campo domani al Picco di La Spezia alle ore 12.30 per l'ultima gara della stagione 2021-2022.

