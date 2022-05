Napoli, colpo sulla desta: Politano e Lozano in bilico. Ecco chi potrebbe arrivare (Di sabato 21 maggio 2022) Politano e Lozano in bilico. Il Napoli sta monitorando due calciatori per la fascia destra. Il Napoli dopo l’addio di Insigne ha ufficializzato l’arrivo di Khvicha Kvaratskhelia. Il club azzurro è impegnato in alcune valutazioni, in particolare il club lavora per la fascia destra. Lozano e Politano non sono certi della permanenza, molto dipenderà anche dalle richieste di Luciano Spalletti. Il tecnico in conferenza stampa è stato molto chiaro sul mercato, blindando di fatto solo alcuni giocatori. Lozano guadagna 4,5 milioni di euro a stagione e De Laurentiis è pronto ad ascoltare le eventuali offerte che dovessero pervenire. Politano vorrebbe più spazio e non è più sicuro della permanenza. Giuntoli per la fascia destra avrebbe ... Leggi su napolipiu (Di sabato 21 maggio 2022)in. Ilsta monitorando due calciatori per la fascia destra. Ildopo l’addio di Insigne ha ufficializzato l’arrivo di Khvicha Kvaratskhelia. Il club azzurro è impegnato in alcune valutazioni, in particolare il club lavora per la fascia destra.non sono certi della permanenza, molto dipenderà anche dalle richieste di Luciano Spalletti. Il tecnico in conferenza stampa è stato molto chiaro sul mercato, blindando di fatto solo alcuni giocatori.guadagna 4,5 milioni di euro a stagione e De Laurentiis è pronto ad ascoltare le eventuali offerte che dovessero pervenire.vorrebbe più spazio e non è più sicuro della permanenza. Giuntoli per la fascia destra avrebbe ...

