Mbappé resta al PSG, rinnovo ai limiti dell'assurdo: cosa potrà decidere (Di sabato 21 maggio 2022) Dopo il passaggio del bomber Erling Haaland dal Borussia Dortmund al Manchester City, arriva anche la seconda bomba di calciomercato: a sorpresa, Kylian Mbappé rifiuta l'offerta del Real Madrid e rinnova con il PSG. La stella del calcio francese è stata corteggiata per un anno dal Real Madrid e sembrava ormai chiuso il suo passaggio in Spagna, ma negli ultimi giorni è cambiato tutto. Mbappé ha deciso di restare ancora a Parigi anche grazie a una proposta di rinnovo di contratto faraonico. Kylian Mbappé (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images) Il nuovo contratto di Mbappé è ricchissimo: il francese percepirà 50 milioni di euro più bonus fino al 2025. Inoltre, riceverà un bonus alla firma di 130 milioni e avrà il 100% dei diritti d'immagine.

FBiasin : Pare che #Mbappe abbia cambiato idea: niente #Real, resta al #Psg. “Sceicco, vado al #Real”. “Quanto vuoi?”. “Non… - SkySport : Mbappé resta al Psg: no al Real Madrid. Le news di calciomercato #SkyCalciomercato #Calciomercato #SkySport #Mbappé… - Corriere : Mbappè resta al Psg con un contratto choc: 50 milioni di stipendio, 120 alla firma - DPasqui_autore : Mbappe resta al PSG: 120 milioni alla firma, poi 50 netti per 5 anni. 370 milioni NETTI pagati da un club che ha av… - FrancescoCabri4 : RT @roccoiacobucci: #Haaland l’ha preso il #City #Mbappe resta al #Psg #Lewandowski sembra vada via dal #Bayern,su #Vlahovic a giugno si sa… -

