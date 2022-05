Luca Tommassini racconta retroscena choc sull’Eurovision: “Si mettono d’accordo negli hotel” (Di sabato 21 maggio 2022) L’organizzazione dell’Eurovision Song Contest, ha parlato di presunti accordi e irregolarità nelle votazioni di almeno sei paesi. Per questo motivo la EBU ha rimosso i voti incriminati e li ha sostituiti con altri. Alla luce di questo sembrano profetiche le parole di Luca Tommassini a Oggi è Un Altro Giorno. Il famoso coreografo lo scorso 13 maggio ha raccontato di strani accordi tra le delegazioni dei paesi che partecipano all’Eurovision. Luca Tommassini: “Si mettono d’accordo ai tavoli degli hotel”. “Achille è stato penalizzato perché nella sua serata l’Italia non poteva votare. C’è molta politica dietro l’Eurovision. Sì c’è molta geopolitica perché quando vai lì ci sono tutti i tavoli dove si mettono tanto d’accordo ... Leggi su biccy (Di sabato 21 maggio 2022) L’organizzazione dell’Eurovision Song Contest, ha parlato di presunti accordi e irregolarità nelle votazioni di almeno sei paesi. Per questo motivo la EBU ha rimosso i voti incriminati e li ha sostituiti con altri. Alla luce di questo sembrano profetiche le parole dia Oggi è Un Altro Giorno. Il famoso coreografo lo scorso 13 maggio hato di strani accordi tra le delegazioni dei paesi che partecipano all’Eurovision.: “Siai tavoli degli”. “Achille è stato penalizzato perché nella sua serata l’Italia non poteva votare. C’è molta politica dietro l’Eurovision. Sì c’è molta geopolitica perché quando vai lì ci sono tutti i tavoli dove sitanto...

