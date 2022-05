Le sfumature buie dell’amore viste con occhi di donna

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 21 maggio 2022) In un saggio incompiuto del 1910 Sibilla Aleramo scrive: “Nella letteratura femminile italiana (…) le poetesse e le romanziere ci esprimono una psicologia essenzialmente maschile, ci dànno cioè dell’esistenza e della coscienza un’interpretazione perfettamente analoga a quella che ci dànno gli uomini”. A conti fatti, ciò contro cui Aleramo punta il dito è non solo una deficienza di contenuto originale ma anche un punto di vista inficiato dalla cultura patriarcale. Non che il rimprovero sia errato ma è pur vero che un’antologia come quella di Rina Edizioni, dal suggestivo titolo “Le affatturate”, può in parte smentire – o più che altro rivedere – la posizione della scrittrice alessandrina – che pure riconosceva il talento autodidatta di Grazia Deledda, Matilde Serao e Neera. Proprio questi sono i nomi, assieme ad altri diciannove (Vivanti, Haydee, Messina, Invernizio e via ...