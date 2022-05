L'arma che può cambiare la guerra in Ucraina e scacciare i russi (Di sabato 21 maggio 2022) Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha chiesto ai ministri della Difesa di oltre 40 paesi che si riuniranno on-line lunedì nella cosiddetta ‘Ramstein bis' una decisione positiva in merito alla fornitura a Kiev del lanciarazzi multiplo MLRS. «Chiediamo a tutti i paesi di fornire sistemi MLRS, grazie ai quali l'Ucraina sarà in grado di prendere l'iniziativa e liberare il suo territorio», ha detto nella conferenza stampa congiunta con il primo ministro portoghese Antonio Costa a Kiev. Zelensky ha spronato i Paesi che - ha detto - hanno paura di fornire all'Ucraina armi adeguate, presumibilmente perché potrebbero essere utilizzate per attaccare la russia, e ha ricordato che gli ucraini stanno conducendo una guerra sul proprio territorio. «Se alcuni Paesi in Europa o nel mondo si sono abituati al fatto che ... Leggi su iltempo (Di sabato 21 maggio 2022) Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha chiesto ai ministri della Difesa di oltre 40 paesi che si riuniranno on-line lunedì nella cosiddetta ‘Ramstein bis' una decisione positiva in merito alla fornitura a Kiev del lanciarazzi multiplo MLRS. «Chiediamo a tutti i paesi di fornire sistemi MLRS, grazie ai quali l'sarà in grado di prendere l'iniziativa e liberare il suo territorio», ha detto nella conferenza stampa congiunta con il primo ministro portoghese Antonio Costa a Kiev. Zelensky ha spronato i Paesi che - ha detto - hanno paura di fornire all'armi adeguate, presumibilmente perché potrebbero essere utilizzate per attaccare laa, e ha ricordato che gli ucraini stanno conducendo unasul proprio territorio. «Se alcuni Paesi in Europa o nel mondo si sono abituati al fatto che ...

