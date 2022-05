“L’Aria che tira”, lo sfogo di Michele Santoro: “Bombardiamo l’informazione che fa la Rai” (Di sabato 21 maggio 2022) Michele Santoro ha fatto il suo intervento a “L’Aria che tira”, dove si è scagliato contro l’informazione che offre la tv di Stato riguardo la guerra in Ucraina. Secondo il giornalista la Rai dovrebbe offrire la libertà di pensiero, cosa che purtroppo, non mette in pratica. “L’Aria che tira”, lo sfogo Michele Santoro Michele Santoro, ospite di Myrta Merlino a L’Aria che tira, su La7, nella puntata di ieri, venerdì 20 maggio, ha voluto sottolineare la disinformazione che le reti italiane propongono riguardo alla guerra in Ucraina. “Siamo un paese storicamente sospeso tra Stati Uniti e Russia, siamo una specie di paese intermedio, un punto di congiunzione tra Occidente ... Leggi su tvzap (Di sabato 21 maggio 2022)ha fatto il suo intervento a “che”, dove si è scagliato contro l’informazione che offre la tv di Stato riguardo la guerra in Ucraina. Secondo il giornalista la Rai dovrebbe offrire la libertà di pensiero, cosa che purtroppo, non mette in pratica. “che”, lo, ospite di Myrta Merlino ache, su La7, nella puntata di ieri, venerdì 20 maggio, ha voluto sottolineare la disinformazione che le reti italiane propongono riguardo alla guerra in Ucraina. “Siamo un paese storicamente sospeso tra Stati Uniti e Russia, siamo una specie di paese intermedio, un punto di congiunzione tra Occidente ...

