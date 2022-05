La robotica umanoide cognitiva di Oversonic a Sps Italia

(Di sabato 21 maggio 2022) La startup bresciana dal 24 al 26 maggio sarà alla fiera emiliana per presentare al mondo industriale l’RoBee Ci sarà anchetra i circa 800 espositori di Sps, la fierana dell’automazione dell’industria intelligente, in programma dal 24 al 26 maggio a Parma. Sarà la prima a un evento fieristico per la startup, con base in Brianza, specializzata nella progettazione e costruzione di robot umanoidi cognitivi, che alla manifestazione, organizzata da Messe Frankfurte Fiere di Parma, porterà il suo prodotto di punta, l’cognitivo RoBee. «Dopo due anni di sviluppo e sperimentazione, siamo pronti a presentare al mercato il nostro prodotto – afferma Fabio Puglia, cofounder e presidente di– Negli ultimi mesi abbiamo ...

Advertising

softecspa : Pepper è il primo robot umanoide in grado di capire e reagire alle emozioni umane: ma come funziona veramente? Scop… - JanaCMello : RT @ilfestival: Al #WMF2022 conosceremo da vicino iCub 3, il #robot umanoide a supporto della ricerca. ?? @DanielePucci dell’@IITalk, ci par… - IITalk : RT @ilfestival: Al #WMF2022 conosceremo da vicino iCub 3, il #robot umanoide a supporto della ricerca. ?? @DanielePucci dell’@IITalk, ci par… - ilfestival : Al #WMF2022 conosceremo da vicino iCub 3, il #robot umanoide a supporto della ricerca. ?? @DanielePucci dell’@IITalk… -

Agenzia ANSA

È importante che il dialogo dellasi allarghi anche verso le scienze umanistiche, e oggi ... non a caso i loro robot hanno quasi tutti una formao di ispirazione animale. I giapponesi,...Icub e il Metaverso Metaverso, health eè il quadro in cui si muove iCub, il robot'bambino' nato da un progetto europeo open source e sviluppato dall'Istituto Italiano di ... Amico, il nuovo robot umanoide in mostra a Cagliari La newsletter Dietro la lavagna illustra la primavera dell'istruzione negli eventi e nei convegni: Didacta a Firenze, Il Salone del libro a Torino, Save ...Due robot umanoidi per favorire i processi di apprendimento da parte degli studenti autistici. È la novità che, da ieri, in funzione didattica e formativa, ...