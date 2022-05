Joe Biden: “Abbiamo offerto vaccini Covid alla Corea del Nord ma non abbiamo avuto risposta”. Intanto Pyogyang consiglia “curatevi con té allo zenzero e acqua salata” (Di sabato 21 maggio 2022) “abbiamo offerto vaccini contro il Covid-19 alla Corea del Nord, ma non abbiamo ricevuto risposta”. Queste le parole di Joe Biden durante conferenza stampa congiunta con il suo omologo sudCoreano Yoon Suk-yeol. Il presidente degli Stati Uniti, attualmente in Corea del Sud come prima tappa del suo tour in Asia, ha fatto quindi riferimento alla difficile situazione della Corea del Nord dove i “casi di febbre” hanno ormai superato i due milioni e i decessi accertati sono almeno 65. Uno scenario che ha messo l’Oms in allerta e non solo per via del sistema sanitario debole e inaduegato: nonostante la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) “contro il-19del, ma nonricevuto”. Queste le parole di Joedurante conferenza stampa congiunta con il suo omologo sudno Yoon Suk-yeol. Il presidente degli Stati Uniti, attualmente indel Sud come prima tappa del suo tour in Asia, ha fatto quindi riferimentodifficile situazione delladeldove i “casi di febbre” hanno ormai superato i due milioni e i decessi accertati sono almeno 65. Uno scenario che ha messo l’Oms in allerta e non solo per via del sistema sanitario debole e inaduegato: nonostante la ...

