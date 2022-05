Incendio di un’attività commerciale | probabile corto circuito

(Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSolopaca – I Vigili del Fuoco di Telese Terme sono intervenuti nelle prime ore del mattino per unche si è sviluppato all’interno di un laboratorio per la produzione di pane in in un palazzina di contrada Sant’Aniello a Solopaca. Gravemente danneggiata l’interno della struttura. Dovrebbe essere stato unsviluppato nell’impianto che alimenta le macchine di produzione ad innescare le fiamme, ma si aspettano le conclusioni dei rilievi dei caschi rossi L'articolo proviene da Anteprima24.it.

